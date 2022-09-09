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сегодня, 10:21 0

В Амурской области автомобиль врезался в комбайн

В аварии пострадал ребёнок

В Амурской области автомобиль врезался в комбайн
Фото: амурский центр ГЗ и ПБ

9 сентября в 3:00 на 46-м километре автодороги Благовещенск – Белогорск Toyota Caldina столкнулась со стоящим на обочине комбайном, сообщается в телеграм-канале амурского центра ГЗ и ПБ.

На место ДТП выехали пожарные из села Среднебелая и пожарной части села Ивановка. Огнеборцы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «перекусили» стойки крыши и вытащили пострадавших.

— 9 сентября в 03:05 на автодороге в Ивановском районе водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Caldina, допустил наезд на стоящий на обочине комбайн с жаткой. В результате ДТП водитель и его пассажир 2019 года рождения с травмами доставлены в лечебное учреждение, – сообщают в областном управлении ГИБДД.

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#дороги #ДТП #происшествия

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