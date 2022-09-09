Елизавета II ушла из жизни
Об этом сообщил официальный Букингемский дворец
После обеда 8 сентября в замке Балморал умерла королева Елизавета II. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Букингемский дворец. Ей было 96 лет.
В сообщении указано, что в последние дни Елизавета находилась под наблюдением врачей из-за проблем со здоровьем.
«Королева скончалась в замке Балморал сегодня во второй половине дня», – говорится в сообщении Букингемского дворца.
Похороны пройдут через 10 дней. Отметим, что своего супруга Елизавета II пережила всего на полтора года. Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года.
Новым британским монархом стал 73-летний принц Чарльз, её сын. Он взял имя Карл Третий. 9 сентября в 10:00 (18:00 по амурскому времени) во дворце Сент-Джеймс его официально провозгласят королем в присутствии членов правительства.
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