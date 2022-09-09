Куда сходить в Благовещенске на выходных

Все выходные на берегу Амура будут наполнены предвкушением «Амурской осени». В областную столицу съедутся звезды театра и кино, а на ведущих площадках пройдут первые спектакли.

«Амурская осень»

Начнется юбилейный ХХ Открытый российский фестиваль кино и театра, конечно же, с Церемонии открытия. Причем пройдет она в тех же стенах, где когда-то и затевалась «Амурская осень» – на сцене Амурской областной филармонии, начало в воскресенье в 16:00.

Двумя часами позднее, в 18:00, Амурский областной театр драмы станет центром притяжения поклонников творчества артистов Театра Вахтангова, здесь состоится показ спектакля внеконкурсной программы фестиваля: «Бовари. Сцены из романа и жизни».

В это же время на сцене ОКЦ артисты Театра Вахтангова сыграют «Евгения Онегина», начало в 18:00.

Спортивные мероприятия

Любителей футбола в субботу ждет праздник: в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги 2022 года на стадионе «Спартак» встретятся спортсмены из футбольных клубов «Благовещенск» и «Океан» в возрасте до 17 лет, начало в 12:00.

В субботу и в воскресение в СРК «Пирамида» пройдет Открытый кубок Благовещенска по дартсу в дисциплине «501», начало в 10:00. Любителей боевых искусств тоже ждет знаковое событие: турнир по рукопашному бою «Юный рукопашник», который пройдет в субботу и в воскресенье в МАУ «СШЦБИ», начало в 10:00.

Музеи

На обзорную экскурсию по Амурскому краеведческому музею «Знакомьтесь, музей!» сотрудники хранилища истории приглашают в субботу и в воскресенье в 15:00.

Пройтись по «Кварталам моего детства» можно в субботу в рамках пешей экскурсии с сотрудниками музея, начало в 16:00.

Посетить тематическую экскурсию «История России в лаковой миниатюре» приглашают в воскресенье в 13:00.

А для юных любителей приключений Амурской областной музей в субботу проведет таинственный квест «В поисках музейных сокровищ», принять участие в нем смогут ребята старше шести лет, начало в полдень.

В музейно-выставочном центре «Дом Котельникова» в полдень субботы начнется познавательно-игровая программа для всей семьи «Красота и гармония».

Также в субботу музей «запустит» машину времени, которая позволит перенестись на 130 лет назад, в эпоху купечества. Интерактивное мероприятие так и называется: «Путешествие сквозь время: купеческие нравы, быт и этикет». Начало в 12:00.

Еще одно субботнее мероприятие рассчитано на влюбленные пары: «Очарованье русской стариной» – это романтическая экскурсия для двоих с чаепитием на веранде. Начнется необычное свидание в 18:30.

В воскресенье в «Доме Котельникова» объявлен «Детский день», познавательно-развлекательная программа начнется в 11:00.

Интерактивное мероприятие в стенах музея «Урок чистописания с гувернанткой: аз да буки берём пёрышко в руки» начнется в воскресенье в полдень.

А в 16:00 сотрудники музейно-выставочного центра зовут благовещенцев на пешую экскурсию «Пройдём по Благовещенской…».

Завершится воскресный вечер в музее обзорной экскурсией «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков», начало в 18:30.

В субботу в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова состоится творческая встреча с мастером декоративно-прикладного искусства Еленой Борзовой, начало в 11:00.

На обзорные экскурсии «В гостях у Мастера» гостей ждут в субботу в 14:00 и в 16:00, и в воскресенье, начало в 11:00, 14:00 и 16:00.

С заботой о природе и культуре

В субботу в модельной библиотеке имени Машука вспомнят о тигре. Для ребят организуют познавательную лабораторию «Экологическое сафари: страна полосатых кошек», начало в 13:00.

В воскресенье на Площади Ленина в память о дальневосточном писателе Владимире Арсеньеве высадят кедр, начало в 15:00.

Концерт

В субботу, 10 сентября, в библиотеке имени Чехова состоится концерт музыкальной группы «DIVINA COMOEDIA». Музыканты исполнят как каверы, так и тексты собственного сочинения. Гостям обещают море удовольствия от хорошей музыки, начало в 17:00.

Дискотека

Тем, кому за 30, предлагают потанцевать прямо на улице. В субботу у сцены Горпарка пройдет дискотека. Начало вечера в 17:00.