В домах на севере Амурской области стало теплее

В администрации Селемджинского района приняли решение о досрочном начале отопительного сезона на северных территориях. Тепло придёт в социальные объекты и жилые дома.

По информации руководителей ресурсоснабжающих организаций, подключение отопления будет поэтапным. Батареи уже потеплели в домах села Ивановки. Там тепло дали 5 сентября.

Уже в пятницу, 9 сентября, отопление появится в Экимчане и Огодже, в воскресенье, 11 сентября, к отопительному сезону подключится Токур, а с понедельника, 12 сентября, топить будут в Стойбе, Коболдо и Златоустовске.

Как правило, отопительный сезон начинается при условии того, что среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней. Несмотря на то, что сейчас среднесуточная температура держится в пределах +10+12 градусов, отопительный сезон уже решили начать.