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9сентября
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сегодня, 09:39 0

В домах на севере Амурской области стало теплее

Отопительный сезон начался досрочно

В домах на севере Амурской области стало теплее
Фото: Амур.инфо

В администрации Селемджинского района приняли решение о досрочном начале отопительного сезона на северных территориях. Тепло придёт в социальные объекты и жилые дома.

По информации руководителей ресурсоснабжающих организаций, подключение отопления будет поэтапным. Батареи уже потеплели в домах села Ивановки. Там тепло дали 5 сентября.

Уже в пятницу, 9 сентября, отопление появится в Экимчане и Огодже, в воскресенье, 11 сентября, к отопительному сезону подключится Токур, а с понедельника, 12 сентября, топить будут в Стойбе, Коболдо и Златоустовске.

Как правило, отопительный сезон начинается при условии того, что среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней. Несмотря на то, что сейчас среднесуточная температура держится в пределах +10+12 градусов, отопительный сезон уже решили начать.

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#ЖКХ

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