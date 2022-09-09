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Амурские студенты пройдут парадом

Праздник посвятят началу учебного года

Амурские студенты пройдут парадом
Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

В пятницу, 16 сентября, в 17:00 на набережной реки Амур состоится парад студенчества, посвященный началу учебного года.

Учащиеся выстроятся в колонну и пройдут несколько километров – от спортивной площадки до амфитеатра. На участие уже заявилось порядка тысячи студентов высших учебных заведений и колледжей Благовещенска. Мероприятие организует управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Благовещенска и БГПУ.

В этом году начало учебного года отметят в трех молодёжных форматах, среди них: шествие колоннами по набережной, праздничная программа с интерактивными конкурсами и флешмобами и молодёжная дискотека под названием «Зачётный город Б.», на которой выступит кавер-бэнд «Chook&Gek». Праздничную программу будет вести команда КВН «Сборная Благовещенска», сообщает пресс-служба администрации города.

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#отдых #студенты

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