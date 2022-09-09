Амурчан штрафуют из-за разбитой дороги

В редакцию Амур.инфо обратился амурчанин. Он рассказал, что на 61-м километре региональной трассы Благовещенск – Свободный, в селе Новопетровка Благовещенского района, работает камера ГИБДД и фиксирует нарушения. А нарушителей на въезде в село хватает, ведь водители пытаются объехать выбоину на дороге.

— У меня такая проблема, мне на госуслугах пришёл штраф ГИБДД с фотографией, которую сделала камера фотофиксации расположенная в селе Новопетровка на 61-м километре около пешеходного перехода. Мне вменяют выезд на встречную полосу, – рассказал Александр Владимирович. – Эта камера раньше фиксировала только нарушения скоростного режима. А совсем недавно там проводились работы специалистами, и теперь эта камера фиксирует выезд на встречную полосу движения. В общем, дело в том, что, если ехать из Благовещенска в сторону Свободного, в селе Новопетровка сразу за пешеходным переходом по правой полосе разбито асфальтное покрытие. Из-за этого приходится объезжать участок по встречной полосе. То есть это нарушение неизбежно.

Мужчина уточнил, что такой штраф выписали не только ему, но и многим его знакомым. И все считают, что столкнулись с несправедливостью.

Фото: Амур.инфо

Видео: Амур.инфо

Кроме того, амурчанин негодует из-за того, что на въезде в село Новопетровка со стороны Благовещенска нет предупреждающего знака о том, что в селе ведется фото- и видеофиксация. Также нет ни одного предупреждения о том, что в селе проходит выгул коров и лошадей, которые очень затрудняют движение.

— И днём и ночью можно «нарваться» на животину, – добавляет читатель.

Видео: Амур.инфо

О том, для чего перенастроили камеру, у мужчины имеются свои догадки.

— Собственники установленной камеры таким образом просто решили окупить оборудование. Потому что до этого камера работала только на ограничение скорости – 30 километров в час, но так как пешеходный переход сделан в виде лежачего полицейского, там при всем желании просто невозможно нарушить. То есть люди в любом случае притормаживали и сбрасывали скорость, и проходили очень плавно этот лежачий полицейский. Естественно, камера ничего не фиксировала, никому штрафы не приходили. Доход с этой камеры получился нулевой. Буквально несколько дней назад специалисты что-то ковырялись там, видно, сделали акцент на то, что люди по встречной полосе объезжают плохой участок дороги и вот решили таким образом сейчас компенсировать установку своего оборудования, – делится мнением амурчанин.

Корреспондент Амур.инфо направил запрос в областное управление ГИБДД, чтобы узнать, можно ли обжаловать штраф, какого алгоритма действий при этом придерживаться и почему на въезде в село со стороны Благовещенска нет знака, предупреждающего о фото- и видеофиксации. А пока в ведомстве готовят ответ, редакция связалась с министерством транспорта и дорожного хозяйства. Уточнить, когда будут приняты меры по улучшению качества дороги в Новопетровке.

— На данном участке к ямочному ремонту подрядчик приступит с 15 сентября, а капитальный ремонт запланирован на 2023 год, – сообщили в областном минтрансе.