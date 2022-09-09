Благовещенские семьи поспорят, кто из них экологичнее
Впервые в городе стартует конкурс семейных экоинициатив «ЭкоДом»
От участников ждут семейных экологических экоинициатив, оформленных в форме эссе или проекта. Организатором необычного конкурса выступил Амурский социально-экологический союз при поддержке Фонда президентских грантов. Победитель получит приз – поездку с необычным названием «бёрдвотчинг» в один из областных заказников.
По замыслу организаторов, для участия в конкурсе ребенок от 7 до 18 лет должен написать эссе или проект об экологических традициях семьи, любимых эко-привычках, семейном экологическом туризме.
Есть и ряд требований к творческим проектам юных благовещенцев:
Работа должна быть оформлена на листах формата A4 традиционным для деловой переписки шрифтом Times New Roman размером 12-14, с полуторным межстрочным интервалом. А вот объем творческого проекта организаторы не ограничивают.
Оценивать заявленные проекты будут по нескольким критериям:
- Актуальность заявленной темы работы и её полное раскрытие;
- Самостоятельность выполнения работы;
- Грамотность и логичность изложенного материала;
- Правильное оформление.
Работы принимаются в электронном виде до 20 сентября. Отправить их необходимо на почту конкурса: sunyaykina_ekaterina@mail.ru с пометкой «ЭкоДом». Также в тексте письма важно указать свои ФИО, возраст, образовательную организацию, контактный телефон.
За победу организаторы обещают необычное путешествие «бёрдвотчинг» на территории одного из заказников области, которое состоится 25 сентября 2022 года.
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