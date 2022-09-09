Благовещенские семьи поспорят, кто из них экологичнее

Фото: АМУРСОЭС

От участников ждут семейных экологических экоинициатив, оформленных в форме эссе или проекта. Организатором необычного конкурса выступил Амурский социально-экологический союз при поддержке Фонда президентских грантов. Победитель получит приз – поездку с необычным названием «бёрдвотчинг» в один из областных заказников.

По замыслу организаторов, для участия в конкурсе ребенок от 7 до 18 лет должен написать эссе или проект об экологических традициях семьи, любимых эко-привычках, семейном экологическом туризме.

Есть и ряд требований к творческим проектам юных благовещенцев:

Работа должна быть оформлена на листах формата A4 традиционным для деловой переписки шрифтом Times New Roman размером 12-14, с полуторным межстрочным интервалом. А вот объем творческого проекта организаторы не ограничивают.

Оценивать заявленные проекты будут по нескольким критериям:

Актуальность заявленной темы работы и её полное раскрытие;

Самостоятельность выполнения работы;

Грамотность и логичность изложенного материала;

Правильное оформление.

Работы принимаются в электронном виде до 20 сентября. Отправить их необходимо на почту конкурса: sunyaykina_ekaterina@mail.ru с пометкой «ЭкоДом». Также в тексте письма важно указать свои ФИО, возраст, образовательную организацию, контактный телефон.

За победу организаторы обещают необычное путешествие «бёрдвотчинг» на территории одного из заказников области, которое состоится 25 сентября 2022 года.