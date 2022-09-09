Жители дома в Благовещенске больше месяца сидят без горячей воды

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, проживающая на улице Театральная, 81/1. Она рассказала, что жильцы этого дома уже месяц живут без горячего водоснабжения. Когда горячая вода вернется, люди не знают.

Жильцов об отключении горячей воды заранее никто не предупреждал, объявление появилось только после того, как собственники обратились в АКС. Вернуть услугу им обещали 2 сентября, но уже на шесть дней просрочили обещание.

— Жаль, что кипят сейчас мои эмоции, а не горячая вода в трубах. Больше месяца на Театральной, 81/1 отсутствует горячая вода. Выключили 4 августа без объявления, пока не позвонила в АКС и не узнала о ремонте, который должен быть закончен 2 сентября. Звонила опять. Услышала сказ о том, что не успели и всё сделают вот-вот. Прошла неделя. А воз поныне там. Горячая вода есть в квитанциях на оплату, которые нельзя проигнорировать. Второй месяц жизни в страдающем средневековье и неумолимо растущем счëте за электричество. А дело есть кому? – пишет взволнованная благовещенка.

Чтобы выяснить, почему ремонт затянулся, и когда жильцам вернут горячее водоснабжение, корреспондент Амур.инфо обратился в мэрию Благовещенска.

— По адресу Театральная, 81/1 действительно ведутся ремонтные работы на теплотрассе. Их планировали провести до 8 сентября, но не успели, поэтому будут делать до начала следующей недели. Управление ЖКХ, в свою очередь, ещё раз проработает с управляющими компаниями вопрос о том, что необходимо своевременно информировать граждан обо всех изменениях, которые планируются в связи с ремонтными работами, – комментируют в администрации города.

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