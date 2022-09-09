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Бесплатно прикоснуться к культуре и истории смогут амурские первокурсники

Необычная акция будет действовать целый месяц

Бесплатно прикоснуться к культуре и истории смогут амурские первокурсники
Фото: Амурский областной краеведческий музей

С 15 сентября по 15 октября Амурский областной краеведческий музей проводит акцию «Первокурсник в музее».

Новоиспеченные студенты смогут бесплатно посетить экспозиции учреждения, выставочный зал, музейно-выставочный центр «Дом Котельникова», музей-мастерскую народного художника России Александра Тихомирова. Приглашения они получат в своих учебных организациях – ВУЗах и ССУЗах региона. В течение месяца студенты будут знакомиться с культурой, достопримечательностями, историей и бытом области. Главная задача акции – привлечь внимание студентов к культурной жизни Благовещенска.

В рамках акции ребят также познакомят с программой «Пушкинская карта», которая позволяет молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия.

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#культура #ссузы #студенты

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