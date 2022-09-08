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8 сентября 2022, 20:00 0

В Благовещенске открыли участок улицы Горького

Схема движения некоторых автобусов частично изменится

В Благовещенске открыли участок улицы Горького
Фото: Амур.инфо

Пассажирам автобусов №№ 3, 5, 24, 25 больше не придется «путешествовать» в объезд по улице Горького на отрезке от Театральной до Чайковского. На остальных участках эти маршруты продолжат двигаться по временной схеме.

Администрация Благовещенска просит горожан заранее ознакомиться с изменениями в движении автобусов, чтобы планировать свое время:

  • маршрут № 3: Горького – Чайковского – далее по маршруту.
  • маршрут № 5: Горького – Чайковского – Октябрьская –Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»).
  • маршрут № 24: Амурская – Чайковского – Горького –Театральная – далее по маршруту.
  • маршрут № 25: Театральная – Горького – Чайковского –Амурская – далее по маршруту.

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#мэрия #транспорт #дороги

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