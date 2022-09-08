8 сентября 2022, 20:00 0
В Благовещенске открыли участок улицы Горького
Схема движения некоторых автобусов частично изменится
Фото: Амур.инфо
Пассажирам автобусов №№ 3, 5, 24, 25 больше не придется «путешествовать» в объезд по улице Горького на отрезке от Театральной до Чайковского. На остальных участках эти маршруты продолжат двигаться по временной схеме.
Администрация Благовещенска просит горожан заранее ознакомиться с изменениями в движении автобусов, чтобы планировать свое время:
- маршрут № 3: Горького – Чайковского – далее по маршруту.
- маршрут № 5: Горького – Чайковского – Октябрьская –Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»).
- маршрут № 24: Амурская – Чайковского – Горького –Театральная – далее по маршруту.
- маршрут № 25: Театральная – Горького – Чайковского –Амурская – далее по маршруту.
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