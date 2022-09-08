В Благовещенске открыли участок улицы Горького

Пассажирам автобусов №№ 3, 5, 24, 25 больше не придется «путешествовать» в объезд по улице Горького на отрезке от Театральной до Чайковского. На остальных участках эти маршруты продолжат двигаться по временной схеме.

Администрация Благовещенска просит горожан заранее ознакомиться с изменениями в движении автобусов, чтобы планировать свое время: маршрут № 3 : Горького – Чайковского – далее по маршруту.

: Горького – Чайковского – далее по маршруту. маршрут № 5 : Горького – Чайковского – Октябрьская –Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»).

: Горького – Чайковского – Октябрьская –Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»). маршрут № 24 : Амурская – Чайковского – Горького –Театральная – далее по маршруту.

: Амурская – Чайковского – Горького –Театральная – далее по маршруту. маршрут № 25: Театральная – Горького – Чайковского –Амурская – далее по маршруту.

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Елена Попович