Оксану Самойлову раскритиковали за беспечное отношение к безопасности сына

Дети Оксаны Самойловой и Джигана привыкли жить в изобилии и вседозволенности. Родители разрешают своим наследникам всё, что они пожелают. Их дни рождения с каждым годом становятся только круче, а к стоимости подарков прибавляется всё больше нулей.

На свой первый юбилей старшая дочь Ариела получила сумку Louis Vuitton, фотоаппарат, плюшевого единорога, ночь в пятизвездочном отеле с видом на Красную площадь, а также вечер СПА-процедур.

В этом году родители устроили девочке почти Диснейленд в своём огромном особняке. Однако поклонники раскритиковали слишком откровенный наряд именинницы с декольте, а также издевательства над дикими животными, которых привезли для развлечения гостей.

Недавно Джиган и Оксана отметили 8-летие дочери Леи. На грандиозной вечеринке были совсем «недетские» развлечения – именинница рубила яблоки настоящим мечом. В подарок девочка получила фен Dyson почти за 100 тысяч рублей, кроссовки Gucci и пачку пятитысячных купюр.

А на днях причиной возмущения подписчиков стало видео, в котором Оксана и 2-летний Давид едут в машине. При этом её сын сидит на переднем кресле авто без детского сидения, а Самойлова поёт за рулем, успевая смотреть в камеру смартфона.

Поклонники ужаснулись таким отношением к безопасности ребёнка и засыпали Оксану гневными комментариями. Самойлова попыталась отшутиться, заявив, что никто из её подписчиков не был возмущён увиденным, однако вскоре видео из её блога исчезло.