Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 0

Оксану Самойлову раскритиковали за беспечное отношение к безопасности сына

Самойлова ужаснула подписчиков своей безответственностью

Оксану Самойлову раскритиковали за беспечное отношение к безопасности сына
Фото: eg.ru

Оксана Самойлова на днях возмутила подписчиков своей безответственностью. Жена рэпера Джигана прокатила двухлетнего сына Давида на переднем сиденье авто без детского кресла, лишь пристегнув его ремнём безопасности. Своим поступком многодетная мама не только рисковала жизнью сына, но и нарушила закон, сообщает Woman.

Дети Оксаны Самойловой и Джигана привыкли жить в изобилии и вседозволенности. Родители разрешают своим наследникам всё, что они пожелают. Их дни рождения с каждым годом становятся только круче, а к стоимости подарков прибавляется всё больше нулей.

На свой первый юбилей старшая дочь Ариела получила сумку Louis Vuitton, фотоаппарат, плюшевого единорога, ночь в пятизвездочном отеле с видом на Красную площадь, а также вечер СПА-процедур.

В этом году родители устроили девочке почти Диснейленд в своём огромном особняке. Однако поклонники раскритиковали слишком откровенный наряд именинницы с декольте, а также издевательства над дикими животными, которых привезли для развлечения гостей.

Недавно Джиган и Оксана отметили 8-летие дочери Леи. На грандиозной вечеринке были совсем «недетские» развлечения – именинница рубила яблоки настоящим мечом. В подарок девочка получила фен Dyson почти за 100 тысяч рублей, кроссовки Gucci и пачку пятитысячных купюр.

А на днях причиной возмущения подписчиков стало видео, в котором Оксана и 2-летний Давид едут в машине. При этом её сын сидит на переднем кресле авто без детского сидения, а Самойлова поёт за рулем, успевая смотреть в камеру смартфона.

Поклонники ужаснулись таким отношением к безопасности ребёнка и засыпали Оксану гневными комментариями. Самойлова попыталась отшутиться, заявив, что никто из её подписчиков не был возмущён увиденным, однако вскоре видео из её блога исчезло.

Просмотров всего: 4

#дети #соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Победителя шоу «Голос» обманули мошенники на 17 миллионов рублей
В России и мире

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о неприязни к группе «Ласковый май»
В России и мире

Надя Дорофеева вспомнила о счастливой жизни с Владимиром Дантесом
В России и мире

64-летняя Мадонна представила публике 23-летнего бойфренда