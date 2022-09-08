Оксану Самойлову раскритиковали за беспечное отношение к безопасности сына
Самойлова ужаснула подписчиков своей безответственностью
Оксана Самойлова на днях возмутила подписчиков своей безответственностью. Жена рэпера Джигана прокатила двухлетнего сына Давида на переднем сиденье авто без детского кресла, лишь пристегнув его ремнём безопасности. Своим поступком многодетная мама не только рисковала жизнью сына, но и нарушила закон, сообщает Woman.
Дети Оксаны Самойловой и Джигана привыкли жить в изобилии и вседозволенности. Родители разрешают своим наследникам всё, что они пожелают. Их дни рождения с каждым годом становятся только круче, а к стоимости подарков прибавляется всё больше нулей.
На свой первый юбилей старшая дочь Ариела получила сумку Louis Vuitton, фотоаппарат, плюшевого единорога, ночь в пятизвездочном отеле с видом на Красную площадь, а также вечер СПА-процедур.
В этом году родители устроили девочке почти Диснейленд в своём огромном особняке. Однако поклонники раскритиковали слишком откровенный наряд именинницы с декольте, а также издевательства над дикими животными, которых привезли для развлечения гостей.
Недавно Джиган и Оксана отметили 8-летие дочери Леи. На грандиозной вечеринке были совсем «недетские» развлечения – именинница рубила яблоки настоящим мечом. В подарок девочка получила фен Dyson почти за 100 тысяч рублей, кроссовки Gucci и пачку пятитысячных купюр.
А на днях причиной возмущения подписчиков стало видео, в котором Оксана и 2-летний Давид едут в машине. При этом её сын сидит на переднем кресле авто без детского сидения, а Самойлова поёт за рулем, успевая смотреть в камеру смартфона.
Поклонники ужаснулись таким отношением к безопасности ребёнка и засыпали Оксану гневными комментариями. Самойлова попыталась отшутиться, заявив, что никто из её подписчиков не был возмущён увиденным, однако вскоре видео из её блога исчезло.
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