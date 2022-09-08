«Труды» благовещенских вандалов предали забвению

Бороться с «живописью» работникам городских служб пришлось даже на детских площадках. Непристойные надписи на малых архитектурных формах специалисты отмывали, оттирали и даже закрашивали.

В смене было задействовано 46 рабочих и 30 единиц техники ГСТК. Специалисты не только восстанавливали внешний вид общественных мест, пострадавших от рук несознательных горожан, но и продолжили плановые работы по благоустройству города.

фото: администрация Благовещенска

Как признаются в администрации Благовещенска, работать с результатами действий хулиганов благовещенскому ГСТК приходится регулярно. Желающих испортить облагороженные площадки и места отдыха в областной столице, к сожалению, хватает.

Амур.инфо периодически пишет о подобных случаях, взывая к благоразумию горожан. Так, чуть больше месяца назад на сайте Амур.инфо писали о неизвестных, испортивших арт-объект фестиваля «Город в цвете».

Пока одни делают город чище, уютнее и красивее, у других фантазии, увы, хватает только на порчу общегородского имущества. Пока хулиганов не останавливают ни просьбы, ни общественное порицание, ни штрафы.