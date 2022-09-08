Новые автобусы для амурских школ распределили по 19 районам

Больше всего машин , а именно пять единиц, получит Серышевский район. По три автобуса направят в Благовещенский, Ивановский, Тамбовский и Октябрьский районы, по два – в Архаринский, Белогорский, Зейский, Мазановский, Свободненский, Сковородинский районы и город Свободный. По одному транспортному средству распределят в Бурейский, Константиновский, Шимановский районы, а также в города Благовещенск, Белогорск, Тында, Циолковский.

Вместимость машин разная – в них могут перевозить от 10 до 31 человека. Все автобусы полностью соответствуют современным техническим требованиям для перевозки детей, оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами, сообщает минобрнауки Амурской области.