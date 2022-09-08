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8 сентября 2022, 18:37 0

Новые автобусы для амурских школ распределили по 19 районам

Из 38 машин треть предназначена для севера

Новые автобусы для амурских школ распределили по 19 районам
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

По поручению президента в число получателей новых автобусов для перевозки школьников вошла Амурская область. В регион поставят 38 новеньких автобусов российского производства.

Больше всего машин , а именно пять единиц, получит Серышевский район. По три автобуса направят в Благовещенский, Ивановский, Тамбовский и Октябрьский районы, по два – в Архаринский, Белогорский, Зейский, Мазановский, Свободненский, Сковородинский районы и город Свободный. По одному транспортному средству распределят в Бурейский, Константиновский, Шимановский районы, а также в города Благовещенск, Белогорск, Тында, Циолковский.

Вместимость машин разная – в них могут перевозить от 10 до 31 человека. Все автобусы полностью соответствуют современным техническим требованиям для перевозки детей, оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами, сообщает минобрнауки Амурской области.

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#транспорт #школа

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