Победителя шоу «Голос» обманули мошенники на 17 миллионов рублей

Зрители шоу «Голос» запомнили Петра Захарова благодаря яркой внешности и бархатному бас-баритону, который и помог артисту одержать победу. Однако после участия в проекте певца преследуют неудачи. Недавно он стал жертвой мошеннической схемы и сейчас должен злоумышленникам более 17 миллионов рублей.

Захаров рассказал, что неизвестный человек подал на него в суд, требуя «долг» в размере 16 миллионов рублей. При этом оригиналов документов он не предоставил. Однако суд иск удовлетворил, после чего у певца сразу заморозили все счета.

По словам Петра, когда он узнал про обвинение, сразу вместе с юристом обратился в следственный комитет и прокуратуру с требованием разобраться. Но в итоге ему отказали в возбуждении дела.

Сейчас имущество Захарова уже выставлено на торги, а сам он рискует остаться без крыши над головой. При этом сумма так называемого долга за несколько месяцев из-за пени выросла до 17 миллионов.

Певец признаётся, что чувствует себя абсолютно беспомощным. Он отмечает, что будет обращаться в аппарат Президента, если никакие другие меры не помогут наказать мошенников.