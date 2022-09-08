Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о неприязни к группе «Ласковый май»

Солист «Иванушек» заявил, что никогда не слушал песни «Ласкового мая» ни в детстве, ни в юности, поскольку они не в его вкусе. По словам Андрея, он любит качественную поп-музыку и считает, что «Ласковый май» стал легендарной группой лишь потому, что в то время у неё не было конкурентов.

Григорьев-Апполонов также уверен, что группу полюбили из-за темы сиротства. По его мнению, маркетологи очень грамотно раскрутили историю про детишек из детского дома. Тем не менее, к славе коллектива, а также покойного Юры Шатунова артист относится с уважением. Андрей отметил, что «Ласковый май» для многих стал музыкой на все времена, а хит «Белые розы» – это «нетленка».

Также «Иванушек» нередко сравнивали и с группой «Руки вверх!». Оба коллектива начинали покорять сцену в 1995 году. Однако Григорьев-Апполонов уверен, что между ними нет ничего общего: абсолютно разные жанры и образы артистов. Певец предпочитает сравнивать «Иванушек» с группой A-ha, которая с успехом выступает уже больше 30 лет.

При этом артист не скрывает, что с Сергеем Жуковым они хорошо знают друг друга и уже много лет поддерживают приятельские отношения. Они с удовольствием обмениваются рекламным контентом, и всегда помогают в продвижении новых релизов и мероприятий. Андрей допускает, что они могут записать что-то новое вместе.