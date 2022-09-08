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8 сентября 2022, 16:52 0

Хабаровский заключённый выманивал деньги у амурчан

За это его ждёт новый срок

Хабаровский заключённый выманивал деньги у амурчан
Фото: Амур.инфо

Житель города Хабаровска, находясь в местах лишения свободы, получил доступ в интернет, искал там жертв и обманом выманивал деньги у жителей Приамурья. Благовещенской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по этому уголовному делу.

Следователи установили, что обвиняемый, находясь в заключении, разработал преступную схему, с помощью которой надеялся быстро обогатиться. Мужчина через сервис объявлений подыскивал номера телефонов, звонил амурчанам и представлялся родственником, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Когда жертва «велась» на историю, сообщал, что ему срочно нужны деньги.

Так, 2 декабря 2021 года злоумышленник позвонил пожилому человеку. Мужчина представился его внуком и сообщил, что попал в ДТП, в котором пострадали люди. Добавил: для решения этой ситуации очень нужны деньги, которых у него нет. Пенсионер поверил и перевёл деньги на указанный номер телефона. По аналогичной схеме в декабре 2021 года ещё трое граждан, введённых в заблуждение, перевели деньги на банковский счет преступника.

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд. За совершение каждого из преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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