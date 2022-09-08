Амурчане предпочитают не сажать картофель, а покупать

В период с 5 по 8 сентября читатели портала «Амур.инфо» могли принять участие в опросе: «Когда вы копаете картошку?». Оказалось, что среди тех, кто садит картофель, 33 % его уже выкопали.

Ещё 15 % опрошенных планируют заняться этим на ближайших выходных. 8 % наших читателей, как правило, копают картошку в конце сентября, а ещё 2 % отложат эту работу до начала октября.

Неожиданностью стало то, что 41 % опрошенных вообще не сажают картофель, а просто покупают его в магазинах, у фермеров или на сельхозярмарках. Кстати, корреспонденты Амур.инфо уточнили, когда прекратит свою работу ярмарка выходного дня в Благовещенске. Как рассказали в мэрии областного центра, планируется, что купить продукцию местных производителей на парковке торгового центра на Тенистой и на площади у ОКЦ можно будет до 16 октября.

Фото: Амур.инфо

Среди тех, кто решил принять участие в опросе Амур.инфо, нашлись люди, давшие развернутый ответ: «Как ботва отсохнет»; «В июле кто-то добрый помог выкопать, поэтому докопали оставшихся три ведра с трех соток», «Нечего копать. Утонуло».

Отметим, что по данным министерства сельского хозяйства Амурской области, в 2021 году амурские фермеры и сельхозпредприятия собрали с полей 18 408 тонн картофеля. В текущем году заготовили только 2 769 тонн картофеля, но уборочная кампания продлится ещё около месяца. Поэтому те, кто предпочитает покупать этот продукт, а не выращивать самостоятельно, без картофеля амурского производства не останутся.

Сейчас на сайте Амур.инфо организован новый опрос: «Какие мероприятия «Амурской осени» планируете посетить?». Желающие принять в нём участие могут выбрать несколько вариантов ответов.