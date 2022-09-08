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8сентября
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сегодня, 15:06 0

Под Благовещенском произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Грузовик вылетел на полосу встречного движения

Под Благовещенском произошло лобовое столкновение двух автомобилей
Фото: телеграм-канал dpskontrol_28rus

Обновлено: 15:34

Возле села Новотроицкого на одноимённом шоссе в лобовом столкновении встретились грузовой фургон и белый универсал Toyota Probox. От сильного удара Probox развернуло на проезжей части. Водитель грузовика потерял управление автомобилем и вылетел в кювет. Машина опрокинулась, а груз – арбузы – засыпали всю обочину.

Удивительно, но судя по сообщениям очевидцев и телеграм-канала dpskontrol_28rus, в этом дорожном происшествии никто не погиб, хотя водитель Toyota Probox некоторое время после столкновения пребывал в шоке. Также возможно, что гражданин получил какие-то травмы нижних конечностей, учитывая, что двигатель универсала после удара оказался практически в салоне. Это косвенно подтверждается сообщением от Госавтоинспекции о том, что в ДТП есть пострадавшие.

О характере травм, а также о том, кто получил травмы, информации нет, на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства.

Новость обновлена

— Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 сентября в Благовещенском районе. По предварительной информации около 12:40 на автодороге Благовещенск-Свободный произошло столкновение грузового автомобиля и Toyota Probox. В результате ДТП водитель и пассажир передвигавшиеся в легковом автомобиле госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, – сообщили в управлении Госавтоинспекции по Амурской области.

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#дороги #ДТП #происшествия #транспорт

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