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8 сентября 2022, 17:13 0

Амурчанин променял 11 миллионов рублей на штраф и условный срок

Он незаконно хранил золото и раскаялся в этом

Амурчанин променял 11 миллионов рублей на штраф и условный срок
Фото: Амур.инфо

В июне 2020 года житель Зейского района незаконно приобрел почти три килограмма химически чистого золота.

Он хранил нечестно добытое «добро» до ноября 2021 года, пока не попал в поле зрения правоохранителей. Золото стоимостью 11,6 миллиона рублей у мужчины изъяли, а взамен «вручили» штраф в 50 тысяч рублей и двухлетний условный срок. Золото обращено в доход государства, сообщили в прокуратуре области.

Приговором Зейского районного суда амурчанин был осужден по части четвертой статьи 191 УК «Незаконное хранение драгоценных металлов, совершенное в крупном размере».

Приговор в законную силу пока не вступил.

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#происшествия #суды

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