Надя Дорофеева вспомнила о счастливой жизни с Владимиром Дантесом

Дорофеева и Дантес отрицают, что причиной их разрыва стало предательство. Артисты расстались на мирной ноте и продолжают тепло общаться.

В интервью украинскому шоу певица рассказала, что они целый год обсуждали с Владимиром свой развод, потому что уважают и любят друг друга. По её словам, они пытались дать своим отношениям ещё один шанс, но поняли, что стали лишь друзьями.

Надя вспоминает, что они продолжали счастливо жить, но уже не как муж и жена. А после совместного отдыха в Мексике они поняли, что пора расходиться.

Недавно 32-летняя Дорофеева раскрыла имя нового избранника. Им стал известный ресторатор Михаил Кацурин. Певица признаётся, что их чувства вспыхнули внезапно. При этом она подчёркивает, что в то время уже была в статусе свободной женщины.

По словам артистки, в их адрес было очень много негатива, их постоянно пытались поймать вместе. Дорофеева и Кацурин хотели остановить волну слухов, которые распускали за их спиной, поэтому в какой-то момент решили одновременно объявить, что встречаются.

Владимир Дантес не ревнует Надю и даже заинтересовался бывшей женой Михаила. Пару стали часто видеть вместе, но пока они не раскрывают подробностей своих отношений.