Загадка перекрытого тротуара в Благовещенске разгадана
Безопасный проход на Первомайской появится до конца месяца
6 сентября в редакцию Амур.инфо обратился благовещенец, который рассказал о том, что на улице Первомайской в районе Первомайского парка перекрыли тротуар и жителям приходится ходить по проезжей части.
Корреспондент Амур.инфо получил ответ из городской администрации, в котором специалисты объяснили причины перекрытия тротуара, а также сообщили о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности движения пешеходов.
— Данный участок реализован под застройку. Застройщику было выдано разрешение на строительство и размещение ограждения, а также указано на необходимость организации безопасного перехода вдоль ограждения, который он должен сделать до конца текущего месяца, – сообщили в мэрии Благовещенска.
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