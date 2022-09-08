Загадка перекрытого тротуара в Благовещенске разгадана

Корреспондент Амур.инфо получил ответ из городской администрации, в котором специалисты объяснили причины перекрытия тротуара, а также сообщили о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности движения пешеходов.

— Данный участок реализован под застройку. Застройщику было выдано разрешение на строительство и размещение ограждения, а также указано на необходимость организации безопасного перехода вдоль ограждения, который он должен сделать до конца текущего месяца, – сообщили в мэрии Благовещенска.