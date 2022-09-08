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8 сентября 2022, 16:31 0

Загадка перекрытого тротуара в Благовещенске разгадана

Безопасный проход на Первомайской появится до конца месяца

Загадка перекрытого тротуара в Благовещенске разгадана
Фото: Амур.инфо

6 сентября в редакцию Амур.инфо обратился благовещенец, который рассказал о том, что на улице Первомайской в районе Первомайского парка перекрыли тротуар и жителям приходится ходить по проезжей части.

Корреспондент Амур.инфо получил ответ из городской администрации, в котором специалисты объяснили причины перекрытия тротуара, а также сообщили о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности движения пешеходов.

— Данный участок реализован под застройку. Застройщику было выдано разрешение на строительство и размещение ограждения, а также указано на необходимость организации безопасного перехода вдоль ограждения, который он должен сделать до конца текущего месяца, – сообщили в мэрии Благовещенска.

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#городская власть #мэрия #строительство

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