Благовещенские водители стали чаще нарушать ПДД возле школ

В редакцию Амур.инфо обратился неравнодушный житель Благовещенска, на глазах у которого родители школьника въехали на газон, чтобы высадить ребенка. При этом, по информации Госавтоинспекции, такой случай далеко не уникален.

Вместе с обращением благовещенец прислал и фото, наглядно показывающее, на что готовы родители школьников, чтобы доставить их на занятия с комфортом.

— Родители учеников школы №16 превзошли сами себя, – пишет возмущенный мужчина. – Мало того, что они в своем стремлении подвести ребенка поближе к крыльцу перекрывают наглухо проезд к жилым домам, так сегодня один из них припарковался на газоне, чтобы высадить ребенка из машины. Уважаемая редакция, передайте информацию в ГИБДД.

Мы, в свою очередь, направили обращение по назначению.

— По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции будет проведена проверка. Информацию зарегистрируем, – заверили в ведомстве.

Отметим, что проблема с парковками в непредназначенных местах в Благовещенске существует давно. Ранее Амур.инфо писало, что благовещенцы жалуются в ГИБДД на горе-водителей, которые паркуются прямо на остановках.

Как сообщили в амурском ГИБДД, только в текущем году на территории Благовещенска и Благовещенского района автоинспекторами было пресечено более 40 нарушений, связанных с остановкой или стоянкой транспортных средств на автобусных остановках либо ближе 15 метров от них. А 148 водителей привлекли к ответственности за остановку или стоянку на проезжей части, когда их машины создавали помехи для движения других транспортных средств.

Инспекторы ГИБДД постоянно выходят в рейды и нередко фиксируют подобные нарушения. Им попадаются как родители, которые, «подвозя своего ребенка к образовательному учреждению, осуществляют остановку автомобиля для высадки юного пассажира в удобном для него месте», так и водители, оставляющие «свой автомобиль в таком положении, просто включая аварийную сигнализацию, уходят на неопределённое время».

Сотрудники ведомства напоминают горожанам, что «неверно припаркованный автомобиль не позволяет подъехать общественному транспорту вплотную к остановочной площадке, из-за чего водители автобусов вынуждены осуществлять посадку и высадку пассажиров на некотором расстоянии от неё, тем самым подвергая людей серьезной опасности». Это серьезное нарушение ПДД, за которое виновного ждет ответственность.

— В соответствии с главой 12 ПДД РФ, нельзя останавливаться ближе чем в 15-ти метрах от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при её отсутствии – от указателя места остановки маршрутных транспортных средств, кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств, – уточняют инспекторы ГИБДД.