Амурчане, потерявшие урожай из-за паводка, получат компенсацию

Амурчане, которые из-за паводка полностью потеряли урожай на приусадебном участке, получат помощь. На каждого пострадавшего предоставят 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, 10 килограммов моркови и 10 килограммов свеклы. Овощи планируют приобрести за счёт средств резервного фонда правительства Амурской области.

Сейчас в муниципальных образованиях области принимают заявления от граждан на оказание помощи. Для этого специалисты администрации обследуют пострадавшие участки и готовят списки жителей, имеющих право на поддержку. По последним данным, полностью лишились урожая 350 амурчан.

Ещё одна мера поддержки для потерявших урожай – денежные выплаты амурчанам, имеющим на подсобных участках сельхозживотных и птицу. Их будут производить из такого расчёта: на одну голову крупного рогатого скота выплатят 7 107 рублей, лошади – 5 782 рубля, мелкого рогатого скота – 1 407 рублей, кролика – 642 рубля, свиньи – 4 140 рублей, птицы – 182 рубля. Всего на участках, пострадавших из-за паводка, проживает 707 голов животных и птиц. Предварительная сумма, планируемая на эти цели, – 873,3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.