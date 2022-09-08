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8сентября
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сегодня, 16:09 0

Амурчане, потерявшие урожай из-за паводка, получат компенсацию

Правительство закупит у местных аграриев более 30 тонн овощей

Амурчане, потерявшие урожай из-за паводка, получат компенсацию
Фото: Амур.инфо

Амурчане, которые из-за паводка полностью потеряли урожай на приусадебном участке, получат помощь. На каждого пострадавшего предоставят 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, 10 килограммов моркови и 10 килограммов свеклы. Овощи планируют приобрести за счёт средств резервного фонда правительства Амурской области.

Сейчас в муниципальных образованиях области принимают заявления от граждан на оказание помощи. Для этого специалисты администрации обследуют пострадавшие участки и готовят списки жителей, имеющих право на поддержку. По последним данным, полностью лишились урожая 350 амурчан.

Ещё одна мера поддержки для потерявших урожай – денежные выплаты амурчанам, имеющим на подсобных участках сельхозживотных и птицу. Их будут производить из такого расчёта: на одну голову крупного рогатого скота выплатят 7 107 рублей, лошади – 5 782 рубля, мелкого рогатого скота – 1 407 рублей, кролика – 642 рубля, свиньи – 4 140 рублей, птицы – 182 рубля. Всего на участках, пострадавших из-за паводка, проживает 707 голов животных и птиц. Предварительная сумма, планируемая на эти цели, – 873,3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#большая вода #губернатор #помощь

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