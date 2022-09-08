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8сентября
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сегодня, 15:48 0

Молодые специалисты в Приамурье могут получить до 800 тысяч рублей

Василий Орлов рассказал о мерах привлечения специалистов в села

Молодые специалисты в Приамурье могут получить до 800 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В минсельхоз области поступило девять заявлений от молодых специалистов-аграриев на единовременную выплату. Двое из них устроились на работу на сельхозпредприятия Свободненского района и уже получили по 600 тысяч рублей, сообщает правительство Амурской области.

Заявления семи специалистов из Тамбовского, Константиновского, Серышевского районов и Белогорского муниципального округа – находятся на рассмотрении. Общая сумма выплат составит 3,4 миллиона рублей.

— В Амурской области действует комплекс мер, направленных на привлечение в села региона молодых специалистов. Без притока квалифицированных кадров развитие сельского хозяйства в современных условиях просто невозможно. В прошлом году на выплаты молодым аграриям, которые переехали в сельскую местность и устроились на работу по специальности, выделили 2,5 миллиона рублей. С этого года мы существенно увеличили размеры выплат. Теперь молодые аграрии могут рассчитывать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от района, в котором они трудоустроены. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить свыше 12,5 миллиона рублей, – сказал губернатор Василий Орлов.

Размер выплат зависит от расположения сельской местности:

  • Первая группа: южная – Благовещенский, Константиновский, Михайловский, Тамбовский районы, Ивановский муниципальный округ (по 400 тысяч рублей);
  • Вторая группа: центральная – Архаринский, Октябрьский, Серышевский, Свободненский районы, Белогорский, Бурейский, Ромненский, Завитинский муниципальные округа (по 600 тысяч рублей);
  • Третья группа: северная – Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Селемджинский, Сковородинский, Шимановский районы, Тындинский муниципальный округ (по 800 тысяч рублей).

Выплаты положены молодым специалистам из Приамурья в возрасте до 35 лет, которые заключили трудовой договор с сельхозтоваропроизводителем на срок не менее пяти лет. Все эти годы они будут работать по специальности и проживать в селе.

Выпускникам учебных заведений, которые решили работать в селах, тоже положена выплата. Для её получения необходимо в течение трёх месяцев после получения диплома устроиться на работу по специальности, а затем в течение трёх месяцев подать документы в минсельхоз области на получение единовременной выплаты.

Дополнительную информацию о выплатах можно получить на сайте минсельхоза, либо по телефону: +7(4162) 77-27-10.

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#помощь #сельское хозяйство

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