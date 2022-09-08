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8сентября
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64-летняя Мадонна представила публике 23-летнего бойфренда

Певица закрутила роман с манекенщиком Эндрю Дарнеллом

64-летняя Мадонна представила публике 23-летнего бойфренда
Фото: da-te.ru

Только недавно западные СМИ сообщили новость о расставании Мадонны с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Однако 64-летняя певица уже закрутила новый роман и повсюду появляется с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Нынешний избранник младше звезды на 41 год, сообщает «Комсомольская правда».

В соцсетях нового бойфренда Мадонны называют «ещё одним младенцем». Слухи о романе певицы с манекенщиком появились после того, как Мадонна опубликовала снимки с Дарнеллом в своём блоге.

В последнее время артистка покупает наряды, которые больше подходят тинейджерам, а недавно покрасила волосы в розовый цвет. Очевидно, Мадонна решила соответствовать вкусам своего нового парня.

Певица и Дарнелл познакомились около месяца назад во время фотосессии для журнала «Paper». Очевидцы уверяют, что на съёмочной площадке между Эндрю и Мадонной сразу проскочила искра. Позже они вместе появились на концерте рэпера Rema в Нью-Йорке. Сначала они пили розовое вино за столиком, а потом отжигали на танцполе, прерываясь на объятия и поцелуи.

В недавнем интервью Мадонна заявила, что не собирается ставить крест на личной жизни в 60 лет. По её словам, она по-прежнему чувствует себя сексуальной и привлекательной. При этом своей главной ошибкой в жизни певица считает два замужества.

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#соцсети #США #шоу-бизнес

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