Недетские игры: в Благовещенске осудили похитительницу приставки

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело ранее судимой амурчанки, совершившей мошенничество с игровой приставкой.

В январе 2022 года женщина решила обмануть владельцев игровых приставок, сдающих их в аренду через интернет. Амурчанка нашла объявление и завязала переписку с его автором, сообщив, что желает взять приставку в аренду на сутки. В действительности же играть обманщица не собиралась. Она приехала к арендодателю, отдала ему ранее найденный паспорт, выдав за документ мужа, и забрала у него «на сутки» игровую приставку, два джойстика, три игровых диска и рюкзак. За аренду заплатила 350 рублей, после чего скрылась. Позже она продала весь комплект за 5 000 рублей, дав объявление в интернете. По словам мошенницы, деньги ей были нужны для оплаты аренды квартиры в Благовещенске. Ущерб владельца игровой приставки составил 11 400 рублей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд счёл признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, состояние здоровья, возмещение ущерба потерпевшему. А обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений.

В итоге женщину признали виновной в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.