Таисия Повалий и Ани Лорак получили звание «Предатель Украины»

39-летний сын Повалий в личном блоге рассказал, что всё началось ещё в 2004 году. Тогда их семья вынуждена была бежать из Киева после угрозы расправы из-за агитации за Януковича. В 2014 году певицам Ани Лорак и Таисии Повалий, которые постоянно появлялись на российском телевидении, присвоили звание «Предатель Украины».

В 2019 году был объявлен первый за 15 лет юбилейный концерт Повалий в Киеве. Однако певице отказали в аренде концертного зала под каким-то невнятным предлогом, несмотря на уже висящие афиши.

Сама Таисия Николаевна предпочитает не обращать внимания на негатив и высказывания о ней известных персон.

Актриса Ольга Сумская сожалеет, что всё это происходит с артисткой. По её словам, Повалий, вероятно, перешла какую-то грань и сожгла за собой мосты.

Денис старается защищать маму, но ему непросто отбиваться от негатива в адрес своей семьи. Ранее он заявлял в своём блоге, что не имеет отношения к истории певицы.