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8сентября
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Таисия Повалий и Ани Лорак получили звание «Предатель Украины»

Сын Таисии Повалий рассказал, что певица давно подвергалась травле на родине

Таисия Повалий и Ани Лорак получили звание «Предатель Украины»
Фото: Яндекс Дзен

Таисию Повалий давно критикуют на Украине за то, что она продолжает выступать в России. Сын артистки попытался объяснить, почему так произошло. Денис рассказал, что певицу давно гнобили в родной стране, поэтому она и решила уехать оттуда, сообщает «СтарХит».

39-летний сын Повалий в личном блоге рассказал, что всё началось ещё в 2004 году. Тогда их семья вынуждена была бежать из Киева после угрозы расправы из-за агитации за Януковича. В 2014 году певицам Ани Лорак и Таисии Повалий, которые постоянно появлялись на российском телевидении, присвоили звание «Предатель Украины».

В 2019 году был объявлен первый за 15 лет юбилейный концерт Повалий в Киеве. Однако певице отказали в аренде концертного зала под каким-то невнятным предлогом, несмотря на уже висящие афиши.

Сама Таисия Николаевна предпочитает не обращать внимания на негатив и высказывания о ней известных персон.

Актриса Ольга Сумская сожалеет, что всё это происходит с артисткой. По её словам, Повалий, вероятно, перешла какую-то грань и сожгла за собой мосты.

Денис старается защищать маму, но ему непросто отбиваться от негатива в адрес своей семьи. Ранее он заявлял в своём блоге, что не имеет отношения к истории певицы.

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#Украина #соцсети #шоу-бизнес

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