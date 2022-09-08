Оскорбления, унижение и смерть во сне: на амурском заводе разыгралась драма

История с несчастливым концом произошла на территории бывшего Свободненского завода силикатных стеновых материалов. Участники драмы сначала вместе пили, а позже принялись выяснять, как нужно извиняться перед женщиной.

Как стало известно в ходе следствия, компания встретила на территории завода мужчину, он присоединился к распитию спиртного. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора из-за того, что новый знакомый оскорбил женщину и отказался извиняться перед ней.

42-летний обвиняемый настаивал, чтобы знакомый встал на колени и извинился, а услышав отказ, начал наносить удары руками и ногами по голове потерпевшего. Мужчина все же извинился перед женщиной на коленях и лег спать, но во время сна от полученных телесных повреждений умер.

Свободненской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Свободного. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).По этой статье обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте амурской прокуратуры.

Дело для рассмотрения передано в Свободненский городской суд.