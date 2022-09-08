Амурские следователи просят помочь в поиске преступника

Следователи Магдагачинского района совместно с сотрудниками уголовного розыска разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней девочки.

Подозреваемому 35 лет, он имеет неславянскую внешность, смуглую кожу. Рост 165 сантиметров, среднее телосложение. Лицо прямоугольное, лоб средний, вертикальный, брови низкие, глаза карие, губы средние, подбородок небольшой, нос широкий, волосы прямые густые, цвет волос черный.

Был одет в черную футболку с золотым прямоугольником на груди, спортивную темную обувь.

По имеющейся информации, мужчина может находиться не только в Приамурье, и в Магдагачинском районе в частности, но и в Чите Забайкальского края, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

Следователи просят граждан, обладающих информацией о личности данного гражданина или имеющих сведения о его возможном местонахождении, сообщить в следственные органы по телефонам 8(4162)44-94-60, 8-914-379-83-32 или в полицию 8(41653)9-73-25, 112.