Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:12 0

Благовещенца наказали за стрельбу по автобусу

Ему назначили два года принудительных работ

Благовещенца наказали за стрельбу по автобусу
Фото: Амур.инфо

Вечером 29 октября прошлого года 20-летний житель Благовещенска устроил пальбу по маршрутке. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького – Театральной.

Судом установлено, что злоумышленник выстрелил в проезжавший пассажирский автобус из пневматического пистолета, а затем скрылся с места преступления. Пуля разбила стекло транспорта, а напуганные пассажиры выбежали из салона.

Личность мужчины быстро установили, его задержали.

Приговором суда его признали виновным в совершении преступления по статье «Хулиганство». В качестве наказания в течение двух лет стрелок будет задействован на принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Просмотров всего: 278

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Амурские следователи просят помочь в поиске преступника

Происшествия

Благовещенец, торопясь за покупками, разбил входную дверь в крупный ТЦ

Общество

Трем амурским детям не дали лекарства по рецептам

Происшествия

Любитель мёда обокрал благовещенского пенсионера