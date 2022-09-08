Благовещенца наказали за стрельбу по автобусу

Вечером 29 октября прошлого года 20-летний житель Благовещенска устроил пальбу по маршрутке. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького – Театральной.

Судом установлено, что злоумышленник выстрелил в проезжавший пассажирский автобус из пневматического пистолета, а затем скрылся с места преступления. Пуля разбила стекло транспорта, а напуганные пассажиры выбежали из салона.

Личность мужчины быстро установили, его задержали.

Приговором суда его признали виновным в совершении преступления по статье «Хулиганство». В качестве наказания в течение двух лет стрелок будет задействован на принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.