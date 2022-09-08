Социальную карту жителя Амурской области внедрят к концу года

Первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина в рамках ВЭФ – 2022 обсудила реализацию проекта по выпуску социальных карт с несколькими кредитными организациями: «Почтабанком», «Совкомбанком», «Сбербанком» и другими.

— По поручению губернатора Василия Орлова да конца года мы реализуем проект по созданию социальной карты жителя Амурской области. Это будет не только средство оплаты, в систему войдет большое количество сервисов. Например, транспортная карта (она уже действует в некоторых муниципалитетах), карта школьника, также туда заведем все социальные льготы, которые получают жители. В рамках ВЭФ – 2022 мы обсудили со многими кредитными организациями их участие в этом проекте. Подключиться к системе смогут несколько банков. Многие субъекты страны подобные проекты уже реализуют, мы смотрим на их опыт и выбираем самые оптимальные для нас решения, – отметила Татьяна Половайкина.

Проект будут внедрять поэтапно, запуская систему в работу отдельными модулями, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.