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8сентября
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сегодня, 13:44 0

Социальную карту жителя Амурской области внедрят к концу года

Для амурчан создают новую платёжную систему

Социальную карту жителя Амурской области внедрят к концу года
Фото: Телеграм-канал правительства Амурской области

Первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина в рамках ВЭФ – 2022 обсудила реализацию проекта по выпуску социальных карт с несколькими кредитными организациями: «Почтабанком», «Совкомбанком», «Сбербанком» и другими.

— По поручению губернатора Василия Орлова да конца года мы реализуем проект по созданию социальной карты жителя Амурской области. Это будет не только средство оплаты, в систему войдет большое количество сервисов. Например, транспортная карта (она уже действует в некоторых муниципалитетах), карта школьника, также туда заведем все социальные льготы, которые получают жители. В рамках ВЭФ – 2022 мы обсудили со многими кредитными организациями их участие в этом проекте. Подключиться к системе смогут несколько банков. Многие субъекты страны подобные проекты уже реализуют, мы смотрим на их опыт и выбираем самые оптимальные для нас решения, – отметила Татьяна Половайкина.

Проект будут внедрять поэтапно, запуская систему в работу отдельными модулями, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#соцзащита #экономика

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