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Амурчанка поедет в колонию за то, что обманула жителя Узбекистана

Она пообещала ему помочь получить патент

Амурчанка поедет в колонию за то, что обманула жителя Узбекистана
Фото: Амур.инфо

В среду, 7 сентября, Благовещенский городской суд признал виновной 24-летнюю жительницу села Волково в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что в апреле 2021 года к девушке обратился гражданин Узбекистана. Он попросил помочь ему получить патент, чтобы он мог работать в России.

Мошенница знала, что прописать у себя мужчину для получения им патента она не может, но все же убедила его перечислить на её счет 17 тысяч рублей, якобы для оплаты издержек, связанных с получением патента. Выполнять взятые на себя обязательства она не собиралась.

В прокуратуре отметили, что ранее амурчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Свою вину девушка полностью признала, содействовала следствию. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновной год и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также штраф в 100 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия

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