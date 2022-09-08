Амурчанка поедет в колонию за то, что обманула жителя Узбекистана

В среду, 7 сентября, Благовещенский городской суд признал виновной 24-летнюю жительницу села Волково в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что в апреле 2021 года к девушке обратился гражданин Узбекистана. Он попросил помочь ему получить патент, чтобы он мог работать в России.

Мошенница знала, что прописать у себя мужчину для получения им патента она не может, но все же убедила его перечислить на её счет 17 тысяч рублей, якобы для оплаты издержек, связанных с получением патента. Выполнять взятые на себя обязательства она не собиралась.

В прокуратуре отметили, что ранее амурчанка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Свою вину девушка полностью признала, содействовала следствию. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновной год и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также штраф в 100 тысяч рублей.