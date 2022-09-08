Александр Молочников рассказал о кратковременном браке с Екатериной Варнавой

На канале Юрия Дудя, признанным иноагентом, Молочников признался, что они с Варнавой расстались. По его словам, это произошло «по какой-то совокупности причин, которые трудно описать».

При этом Екатерина и Александр в начале марта тайно сыграли свадьбу. Пара планировала вместе уехать в США, а брак мог упростить процедуру получения документов Варнаве, потому что у Молочникова уже есть американское гражданство.

Режиссёр признался, что они уже давно хотели детей и «горели этой идеей». В США Александр собирался учиться, а Екатерина планировала родить ребёнка. Для этого ей пришлось бы поставить карьеру на паузу.

По словам Молочникова, решение о свадьбе было принято очень спонтанно, а через несколько дней они уже оказались в ЗАГСе. Супруги не предполагали, что уже совсем скоро они разойдутся, а в Америку Александр улетит один.

Молочников признаётся, что делал какие-то ошибки, за которые ему теперь стыдно. При этом он так и не уточнил, почему всё пошло наперекосяк.

Несмотря на расставание, Александр и Екатерина остались в очень тёплых отношениях. Режиссёр до сих пор восхищается Варнавой и называет её «волшебной». По его словам, актриса сделала его лучше.

Сама Екатерина о своём тайном браке по-прежнему хранит молчание. После летних каникул актриса продолжила выступать в Москве со своим танцевальным шоу.