Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 0

Александр Молочников рассказал о кратковременном браке с Екатериной Варнавой

Молочников и Варнава развелись через несколько месяцев после свадьбы

Александр Молочников рассказал о кратковременном браке с Екатериной Варнавой
Фото: super.ru

Александр Молочников впервые рассказал о свадьбе и расставании с Екатериной Варнавой. Оказывается, пара оформила отношения ещё в марте, чтобы вместе уехать в США. Однако спустя несколько месяцев супруги расстались, сообщает «Комсомольская правда».

На канале Юрия Дудя, признанным иноагентом, Молочников признался, что они с Варнавой расстались. По его словам, это произошло «по какой-то совокупности причин, которые трудно описать».

При этом Екатерина и Александр в начале марта тайно сыграли свадьбу. Пара планировала вместе уехать в США, а брак мог упростить процедуру получения документов Варнаве, потому что у Молочникова уже есть американское гражданство.

Режиссёр признался, что они уже давно хотели детей и «горели этой идеей». В США Александр собирался учиться, а Екатерина планировала родить ребёнка. Для этого ей пришлось бы поставить карьеру на паузу.

По словам Молочникова, решение о свадьбе было принято очень спонтанно, а через несколько дней они уже оказались в ЗАГСе. Супруги не предполагали, что уже совсем скоро они разойдутся, а в Америку Александр улетит один.

Молочников признаётся, что делал какие-то ошибки, за которые ему теперь стыдно. При этом он так и не уточнил, почему всё пошло наперекосяк.

Несмотря на расставание, Александр и Екатерина остались в очень тёплых отношениях. Режиссёр до сих пор восхищается Варнавой и называет её «волшебной». По его словам, актриса сделала его лучше.

Сама Екатерина о своём тайном браке по-прежнему хранит молчание. После летних каникул актриса продолжила выступать в Москве со своим танцевальным шоу.

Просмотров всего: 354

#жизнь #интернет #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Певица Слава обнажилась, чтобы показать результат пластики

В России и мире

Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о клевете на Никиту Михалкова
В России и мире

Филипп Киркоров признался, что ради создания образа поп-короля заложил квартиру

В России и мире

Гарик Харламов высказался о новой свадьбе