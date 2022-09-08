Александр Молочников рассказал о кратковременном браке с Екатериной Варнавой
Молочников и Варнава развелись через несколько месяцев после свадьбы
Александр Молочников впервые рассказал о свадьбе и расставании с Екатериной Варнавой. Оказывается, пара оформила отношения ещё в марте, чтобы вместе уехать в США. Однако спустя несколько месяцев супруги расстались, сообщает «Комсомольская правда».
На канале Юрия Дудя, признанным иноагентом, Молочников признался, что они с Варнавой расстались. По его словам, это произошло «по какой-то совокупности причин, которые трудно описать».
При этом Екатерина и Александр в начале марта тайно сыграли свадьбу. Пара планировала вместе уехать в США, а брак мог упростить процедуру получения документов Варнаве, потому что у Молочникова уже есть американское гражданство.
Режиссёр признался, что они уже давно хотели детей и «горели этой идеей». В США Александр собирался учиться, а Екатерина планировала родить ребёнка. Для этого ей пришлось бы поставить карьеру на паузу.
По словам Молочникова, решение о свадьбе было принято очень спонтанно, а через несколько дней они уже оказались в ЗАГСе. Супруги не предполагали, что уже совсем скоро они разойдутся, а в Америку Александр улетит один.
Молочников признаётся, что делал какие-то ошибки, за которые ему теперь стыдно. При этом он так и не уточнил, почему всё пошло наперекосяк.
Несмотря на расставание, Александр и Екатерина остались в очень тёплых отношениях. Режиссёр до сих пор восхищается Варнавой и называет её «волшебной». По его словам, актриса сделала его лучше.
Сама Екатерина о своём тайном браке по-прежнему хранит молчание. После летних каникул актриса продолжила выступать в Москве со своим танцевальным шоу.
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