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сегодня, 11:06 0

Благовещенец, торопясь за покупками, разбил входную дверь в крупный ТЦ

Он протаранил её машиной

Благовещенец, торопясь за покупками, разбил входную дверь в крупный ТЦ
Фото: ТЦ «Острова»

Обновлено: 12:00

Утром, 8 сентября, житель областной столицы так торопился на шоппинг, что решил «проехаться» по магазинам. Водитель автомобиля врезался в стеклянную входную дверь торгового центра.

Причины, побудившие гражданина въехать в ТЦ, сейчас выясняют в полиции.

— Сообщение о случившемся поступило в отдел ГИБДД сегодня в 9:58. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает полиция города Благовещенска.

Фото: ТЦ «Острова»

Новость обновлена

— 8 сентября около 10:00 водитель автомобиля Toyota Carina 1988 года рождения не справился с управлением, допустил наезд на препятствие – витрину торгового центра на улице Мухина в Благовещенске. В результате ДТП пострадавших нет, повреждены автомобиль и витрина ТЦ. Установлено, что гражданин, управлявший иномаркой, не имеет права управления транспортным средством. В отношении правонарушителя инспекторами ДПС составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), – сообщили в Госавтоинспекции.

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#ДТП #происшествия

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