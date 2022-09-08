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8сентября
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сегодня, 14:05 0

В дорожном ведомстве Хабаровска разразился коррупционный скандал

Компания-подрядчик оштрафована на 20 миллионов рублей

В дорожном ведомстве Хабаровска разразился коррупционный скандал
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Индустриального района Хабаровска проверила исполнение антикоррупционного законодательства участниками дорожного строительства и благоустройства краевого центра. В ходе проверки установлено, что в течение нескольких лет для получения подряда на ремонт дорог подрядчик давал экс-начальнику управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации взятки. Их общая сумма составила 3,9 миллиона рублей.

За взятку, полученную от заместителя директора фирмы-подрядчика ООО «Амуртрансстрой», чиновник обещал помощь при заключении договоров по дорожному ремонту улицы Сеченова в Хабаровске. С сентября по декабрь 2016 года чиновник поручил согласовать акты выполненных подрядчиком работ, зная, что работы выполнены лишь частично.

В связи с выявленным фактом коррупционного правонарушения, подрядчик ООО «Амуртрансстрой» привлечён по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере». В результате этого компания оштрафована на 20 миллионов рублей, сообщает РИА «ФАН».

Уголовное преследование в отношении руководителя ООО «Амуртрансстрой» прекратили после выплаты судебного штрафа в 100 тысяч рублей.

В отношении бывшего начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит Индустриальный районный суд Хабаровска. По уголовной статье обвиняемому грозит от 8 до 15 лет колонии, сообщает Eastrussia.ru.

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