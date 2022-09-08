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8сентября
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сегодня, 12:08 0

За видео о путешествии по Дальнему Востоку заплатят три миллиона

Накануне прошла пресс-конференция полпреда ДФО Юрия Трутнева

За видео о путешествии по Дальнему Востоку заплатят три миллиона
Фото: полпредство ДФО

Седьмой Восточный экономический форум – это шаг вперёд в развитии Дальнего Востока. Это первый форум после начала пандемии коронавируса, в котором приняли участие более семи тысяч гостей. Подписано рекордное количество соглашений на общую сумму 3,255 триллиона рублей. Во время форума работа шла по 90 направлениям, значительную часть которых поддержал Владимир Путин, сообщает пресс-служба полпредства ДФО.

— Значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают новые вызовы и новые возможности. Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей Восточного полигона и Северного морского пути. Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно по направлению развития технологий. Все это мы президенту доложили. По целому ряду приняты решения, которые помогут нам дальше быстрее работать, – сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: полпредство ДФО

Также полпред президента в ДФО на ВЭФ объявил о старте конкурса «Дальний Восток – земля приключений». В нем выберут лучший туристический маршрут по региону.

Для участия нужно подать заявку на сайте «ПутешественникДВ.РФ», зарегистрироваться в МЧС и поехать на Дальний Восток, а затем прислать видеоролик о своем путешествии.

Участвовать могут даже дети с десяти лет, но под руководством взрослых, для которых возрастные ограничения не установлены. Завершить конкурс планируется в конце сентября следующего года. Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри: полярник Матвей Шпаро, путешественник Богдан Булычев и телеведущий Валдис Пельш.

Главный приз составит три миллиона рублей.

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#Дальний Восток #конкурсы

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