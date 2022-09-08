Василий Орлов занял вторую строчку медиарейтинга губернаторов ДФО

Специалисты «Медиалогии» подготовили медиарейтинги губернаторов за август 2022 года. По представленным данным, губернатор Амурской области Василий Орлов, поднявшись на три строчки среди глав Дальневосточного ФО, занял второе место. В общероссийском рейтинге губернаторов Василий Орлов занял 28 строчку, переместившись на десять позиций вверх.

Фото: «Медиалогия»

В августе глава Приамурья упоминался в СМИ в связи с рядом важных событий. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также по его поручению в Приамурье организовали дополнительные авиарейсы по маршруту Благовещенск – Зея в связи с повышением уровня воды в период наводнения на севере области. Помимо этого Василий Орлов рассказал, что на Восточном экономическом форуме, который завершается во Владивостоке сегодня, представят около 100 амурских товаров, сообщает «Медиалогия».

Справка АИ

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии». МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При расчете МедиаИндекса учитывается: