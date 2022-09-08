В округе Амурской области после дождя размыло дороги

Прошедшие в Амурской области ливни оставили после себя не самое приятное «послевкусие». В Белогорском округе размыло несколько участков дорог. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Проблемы с движением транспорта могут возникнуть на трассе Белогорск – Новое – Ромны, у села Лугового, на участке протяженностью шесть километров. От ливня пострадало также четыре километра дороги Возжаевка – Чернетчено.

— Дороги начнем восстанавливать, как только подсохнет поверхность. Для обеспечения нормального проезда достаточно будет работы грейдера, – сообщил начальник отдела дорожного хозяйства Александр Виноходов.