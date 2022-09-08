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8сентября
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сегодня, 10:45 0

В округе Амурской области после дождя размыло дороги

Движение затруднено на нескольких участках

В округе Амурской области после дождя размыло дороги
Фото: администрация Белогорского округа

Прошедшие в Амурской области ливни оставили после себя не самое приятное «послевкусие». В Белогорском округе размыло несколько участков дорог. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Проблемы с движением транспорта могут возникнуть на трассе Белогорск – Новое – Ромны, у села Лугового, на участке протяженностью шесть километров. От ливня пострадало также четыре километра дороги Возжаевка – Чернетчено.

— Дороги начнем восстанавливать, как только подсохнет поверхность. Для обеспечения нормального проезда достаточно будет работы грейдера, – сообщил начальник отдела дорожного хозяйства Александр Виноходов.

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#Белогорск #дороги #ЖКХ #МэрияБелогорска

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