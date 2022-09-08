Трем амурским детям не дали лекарства по рецептам

Трое детей в Амурской области долгое время не получали лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых и предоставляются бесплатно. Несмотря на выписанные рецепты положения закона не исполнялись несколько месяцев.

Прокуратура Амурской области провела проверку и установила, что двум детям 2 и 5 лет были назначены специфичные лекарственные препараты, которые должны предоставляться бесплатно. А еще одной трёхлетней девочке врач прописал приём лекарства, которое не имеет аналогов и заменить его на другое невозможно. Выписанный рецепт более двух месяцев находился в аптеке на отсроченном обслуживании.

По результатам проверки в областной минздрав внесено прокурорское представление об устранении нарушений. Представление сработало, семьи с детьми получили лекарства, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.