Любитель мёда обокрал благовещенского пенсионера

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность благовещенца, подозреваемого в краже имущества из частного дома, сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился пенсионер, который заявил, что во время его отсутствия из дома были похищены телевизор, холодильник, алюминиевые ёмкости и десять литров меда. Ущерб он оценил более чем в 28 тысяч рублей.

Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, сорвав навесной замок на входной двери.

Соседи рассказали, что после кражи по этому району города ходил мужчина и продавал металлические ёмкости. Личность мужчины установили. Им оказался ранее судимый амурчанин. Его задержали по месту жительства и доставили в полицию. Часть похищенного изъяли и вернули владельцу.

Фото: управление МВД России по Амурской области

На вора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за кражу со взломом – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.