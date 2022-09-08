Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:24 0

Любитель мёда обокрал благовещенского пенсионера

На него завели уголовное дело

Любитель мёда обокрал благовещенского пенсионера
Фото: управление МВД России по Амурской области

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность благовещенца, подозреваемого в краже имущества из частного дома, сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился пенсионер, который заявил, что во время его отсутствия из дома были похищены телевизор, холодильник, алюминиевые ёмкости и десять литров меда. Ущерб он оценил более чем в 28 тысяч рублей.

Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, сорвав навесной замок на входной двери.

Соседи рассказали, что после кражи по этому району города ходил мужчина и продавал металлические ёмкости. Личность мужчины установили. Им оказался ранее судимый амурчанин. Его задержали по месту жительства и доставили в полицию. Часть похищенного изъяли и вернули владельцу.

Фото: управление МВД России по Амурской области

На вора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за кражу со взломом – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Просмотров всего: 419

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенец пришел каяться в преступлении спустя 4 дня после ДТП
Происшествия

Бывший мэр Шимановска получил «уголовку» за растрату
Происшествия

Амурчанин убил знакомую за то, что та материлась

Происшествия

На Камчатке спасли выживших альпинистов