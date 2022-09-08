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8сентября
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сегодня, 09:44 0

В Благовещенске автобусы снова пошли в объезд

Это связано с реконструкцией инженерных сетей

В Благовещенске автобусы снова пошли в объезд
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске для автомобилистов стал временно недоступен перекресток Политехническая – Красноармейская. Движение ограничили в 9:00 8 сентября, работы обещают закончить до вечера 20 сентября.

Администрация Благовещенска просит граждан заранее планировать поездки. Ведь в связи с проводимыми работами изменилась схема движения автобусов сразу трех городских маршрутов №№ 3, 24, 25:

  • Маршрут № 3: – Горького – Театральная – Октябрьская – Чайковского – далее по маршруту.
  • Маршрут № 24: – Амурская – Чайковского – Зейская – Театральная – далее по маршруту.
  • Маршрут № 25: – Театральная – Зейская – Чайковского – Амурская – далее по маршруту.

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#дороги #ЖКХ

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