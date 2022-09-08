В Благовещенск едут звезды кино и театра

11 сентября в 16:00 в областной филармонии пройдет торжественная церемония открытия фестиваля кино и театра «Амурская осень». В этот же день жители и гости Благовещенска могут посетить первые спектакли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

В этом году традиционной звездной дорожки не будет, церемония пройдет на сцене амурской филармонии. В ней примут участие знаменитые артисты кино и театра, среди которых Ирина Купченко, Людмила Максакова, Ольга Кабо, Александр Яцко и другие гости юбилейного двадцатого фестиваля «Амурская осень». Билетов на это грандиозное событие в продаже уже нет.

Фото: Амурская областная филармония

В этот же день на двух площадках областной столицы стартуют спектакли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Этими постановками можно будет насладиться вне основной конкурсной программы.

На сцене Амурского областного театра драмы зрители увидят спектакль «Бовари» по роману Гюстава Флобера в постановке Ольги Субботиной.

Фото: Амурский областной театра драмы

В этот же день в общественно-культурном центре пройдет спектакль «Евгений Онегин» в постановке Римаса Туминаса.

Фото: государственный академический театр имени Вахтангова