В Благовещенске пройдет большой форум «Амурские книжные берега»

«Амурские книжные берега» – этот главный издательский форум Амурской области. В этом году он пройдёт с 21 по 23 сентября. Учредителем мероприятия является министерство культуры и национальной политики области.

Открытие выставки состоится 21 сентября в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьева-Амурского.

В форуме примут участие авторы, российские и зарубежные книгоиздатели и книгораспространители, полиграфические предприятия и организации, редакции средств массовой информации, а также учреждения науки, образования и культуры, общественные и творческие организации.

В рамках выставки-ярмарки состоятся презентации новых книг и издательских проектов, творческие встречи с авторами, профессиональные семинары и консультации. Гости смогут познакомиться с экспозициями изданий библиотек.

Среди участников форума проводится конкурс изданий и полиграфической продукции.

Посетить форум можно будет в течение трех дней. Подведение итогов, награждение и закрытие пройдут 23 сентября.