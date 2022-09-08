Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
8 сентября 2022, 19:21 0

В Благовещенске пройдет большой форум «Амурские книжные берега»

Основные мероприятия запланированы с 21 по 23 сентября

В Благовещенске пройдет большой форум «Амурские книжные берега»
Фото: Книжный фестиваль «Берег» в Благовещенске

«Амурские книжные берега» – этот главный издательский форум Амурской области. В этом году он пройдёт с 21 по 23 сентября. Учредителем мероприятия является министерство культуры и национальной политики области.

Открытие выставки состоится 21 сентября в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьева-Амурского.

В форуме примут участие авторы, российские и зарубежные книгоиздатели и книгораспространители, полиграфические предприятия и организации, редакции средств массовой информации, а также учреждения науки, образования и культуры, общественные и творческие организации.

В рамках выставки-ярмарки состоятся презентации новых книг и издательских проектов, творческие встречи с авторами, профессиональные семинары и консультации. Гости смогут познакомиться с экспозициями изданий библиотек.

Среди участников форума проводится конкурс изданий и полиграфической продукции.

Посетить форум можно будет в течение трех дней. Подведение итогов, награждение и закрытие пройдут 23 сентября.

Просмотров всего: 117

#культура #образование

распечатать


Культура

В Благовещенск едут звезды кино и театра
В России и мире

Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о клевете на Никиту Михалкова
Общество

Амурские учителя будут болеть за коллег на шоу «Классная тема»
В России и мире

Друг Веры Глаголевой рассказал, что актриса так и не смогла простить Родиона Нахапетова