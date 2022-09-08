Владимир Путин поручил продлить дальневосточную ипотеку

Льготная ипотечная программа пользуется спросом и успела себя зарекомендовать.

— Три года назад вы приняли решение о запуске дальневосточной ипотеки. Без преувеличения это самая главная социальная программа, которая позволила почти 50 тысячам семей получить новое жилье, – сказал Чекунков в рамках доклада президенту на ВЭФ.

Министр отметил, что программа хорошо повлияла и на другие отрасли, поэтому есть спрос и необходимость ее продления. Кроме того, очевидны перспективы строительного рынка Дальнего Востока для крупных застройщиков.

— Программа подстегнула сельское строительство, у нас существенно выросли темпы строительства. Но в 2024 году программа заканчивается, а крупные застройщики только начали поворачиваться в сторону Дальнего Востока… Мы просили бы вас рассмотреть возможность продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года, – обратился министр к Путину.

Президент поддержал инициативу, об этом сообщили в телеграм-канале Кремля.

— Для дальневосточников действуют особые льготные условия по ипотеке: с помощью кредита по ставке 2 % новое жильё приобрели уже 48 тысяч семей. В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки, теперь её могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста. Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, а учитывая востребованность и эффективность, она работает эффективно, эта программа, предлагаю её продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят, – отметил Владимир Путин.