В Благовещенске разыскивают неравнодушных мужчин

17 сентября с 11:00 до 13:00 в Благовещенске на площади ОКЦ состоится традиционная акция «РазДельный Сбор». Так как число участников, сдающих вторсырьё, и его объемы растут, организаторам очень нужна помощь. Поскольку работа предстоит тяжелая, особенно приветствуется инициатива волонтёров-мужчин. Поработать придется с 10:30 до 13:30 – это максимальное время, но если у вас есть только полчаса свободного времени и огромное желание помочь, то вас включат в «команду».

Таким образом тоже можно внести свой вклад в развитие переработки вторсырья и улучшить состояние окружающей среды, считают экологи-организаторы.

Более того, они опасаются, что без волонтёров праздник экологистов может и вовсе не состояться.

Добровольцам поручат сортировать вторсырье, завязывать пакеты и вовремя доставать новые, расставлять и убирать оборудование, помогать людям разбираться в ошибках. Также есть возможность поработать фотокором: делать фото- и видео отчёты. Еще нужно следить за порядком и чистотой на площадке, грузить вторсырьё, консультировать участников и увеличивать количество подписчиков в соцсетях организаторов акции.

Записываться в волонтеры следует заранее. Сделать это можно в комментариях к посту в телеграм-канале организаторов или по телефону 8-924-679-1989.