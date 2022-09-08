Амурчане могут изучать IT-профессии бесплатно

Обучение доступно со скидкой от государства до 100 % в зависимости от льготной категории. Безработным, стоящим на учёте в центре занятости, и инвалидам – скидка 100 %. Родителям детей до 3 лет при наличии зарплаты ниже средней по региону, гражданам без работы и не стоящим на учёте в центре занятости – скидка 75 %. Работникам бюджетных организаций, студентам и гражданам с зарплатой ниже средней по региону – скидка 50 %.

В прошлом году онлайн курсы прошли около 25 тысяч россиян. Их решили продлить. В настоящее время в проекте «Цифровые профессии» представлено более 100 курсов. Самыми популярными среди населения стали: инженер по тестированию, Python-разработчик, интернет-маркетолог.

Записаться на курсы могут граждане старше 16 лет, не достигшие пенсионного возраста, имеющие среднее или высшее профессиональное образование или получающие его в настоящий момент.

Посмотреть все направления и отправить заявку на обучение можно на сайте.