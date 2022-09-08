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Наши на Украине: старший сержант Евгений Котов

Амур.инфо рассказывает об амурчанах, отличившихся в ходе СВО

Наши на Украине: старший сержант Евгений Котов
Фото: Военный комиссариат Амурской области

Уроженец Белогорска – старший сержант Евгений Котов – проходит службу в подразделении связи 35-ой армии Восточного военного округа. При штурме группировкой «Восток» населённого пункта Богородичное, входил в состав подразделений, обеспечивающих связь.

В ходе боевых действий под непрекращающимся обстрелом вражеской артиллерии Евгений Котов со своим подразделением проложил через лес более 10 километров кабеля. После этого началась кропотливая и опасная работа по поддержанию линий связи в рабочем состоянии.

Ежедневно старший сержант занимался восстановлением повреждений на кабельной линии – в ходе работы он нашёл и устранил более 20 обрывов полевого кабеля, вызванных артиллерией противника. А помимо этого, обнаружил 13 противопехотных мин и три «растяжки» противника – мины натяжного действия, сделанные из ручных гранат.

Как сообщает Военный Комиссариат Амурской области, за свои действия в ходе боевых операций в составе группировки «Восток» Евгений Котов получил медаль «За Отвагу».

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#Украина #наши_V_спецоперации #армия #Белогорск

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