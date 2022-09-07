В амурских больницах закончилась вакцина от COVID-19

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Временно от COVID-19 не прививают в первой поликлинике Благовещенска, в центральных больницах Архаринского, Белогорского, Ромненского и Тындинского районов. Это выяснили общественники амурского отделения Народного фронта в ходе собственного мониторинга. В медучреждениях затруднились ответить, когда там вновь появится вакцина.

Поводом для начала мониторинга стали обращения граждан.

— В начале недели к нам поступило несколько «тревожных» звонков от жителей Приамурья. Беспокоит их одно – на носу сезонный подъем заболеваемости, в том числе и коронавирусом, а запасы первого компонента вакцины в некоторых больницах области иссякли, – написали в своем телеграм-канале общественники.

Между тем эпидемиологическая обстановка в области не радужная: по информации амурского роспотребнадзора на прошлой неделе коронавирус подтвердился у 2251 жителя региона, а неделей раньше заразилось 1580 человек. Число заболевших постепенно растет.

Выяснив, что проблема с количеством вакцины все-таки есть, общественники направили запрос в региональный минздрав и попросили принять меры для решения этой проблемы.

— С самого начала пандемии мы держим на контроле наличие вакцины и лекарств от коронавируса в медучреждения Приамурья. Вот и в этот раз остаться в стороне не смогли. Продолжаем следить за ситуацией, – сообщили представители амурского отделения Народного фронта.