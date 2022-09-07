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7 сентября 2022, 16:27 0

Певица Слава обнажилась, чтобы показать результат пластики

Слава показала своё тело после липосакции

Певица Слава обнажилась, чтобы показать результат пластики
Фото: almode.ru

Недавно Слава решилась лечь под нож пластического хирурга. Артистка решила разом избавиться от всех проблемных мест и сделала липосакцию. Теперь новая фигура является для певицы предметом особой гордости. На днях Слава похвасталась результатом пластики в соцсетях, сообщает Woman.

За фигурой мечты Слава обратилась к хирургу Тимуру Хайдарову, клиентами которого стали уже многие российские звёзды. Певица признавалась, что преображение обошлось ей в 3 миллиона рублей, «но оно того стоило».

Несколько недель у артистки ушло на восстановление, но теперь она готова делиться результатами. На днях Слава разделась и показала поклонникам свои новые формы. По словам певицы, руки, живот и спина выглядят идеально, хотя отёк ещё есть. Артистка заверила, что на снимках нет ни грамма фотошопа. А сомневающимся она готова доказать свою натуральность на видео.

Слава призналась, что решила поменять свою жизнь в лучшую сторону и воплотила всё то, чего когда-то боялась. Звезда очень рада, что решилась на перемены, ведь до этого она жила в потоке проблем и негатива, сопровождая это обжорством, алкоголем и ненормированным графиком. Из-за такого образа жизни певица набрала лишние килограммы, которые никак не могла сбросить.

Теперь Слава довольна своим внешним видом и с удовольствием смотрится в зеркало.

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#соцсети #шоу-бизнес

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