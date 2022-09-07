Благовещенец пришел каяться в преступлении спустя 4 дня после ДТП

Житель областного центра 1963 года рождения пришел в полицию после того, как увидел в СМИ информацию о том, что его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, вечером 3 сентября девочка 2012 года рождения попала под колеса автомобиля ВАЗ в Моховой Пади. Водитель с места происшествия скрылся.

Свой поступок в беседе с полицейскими он объяснил тем, что в момент ДТП подумал, что ребёнок убежал.

В отношении гражданина составлен протокол по административной статье «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является», кроме того, водитель взят под арест на трое суток.

В настоящее время проводится расследование, выясняется степень вреда, причинённого здоровью девочки, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.