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7 сентября 2022, 18:07 0

Благовещенец пришел каяться в преступлении спустя 4 дня после ДТП

Он сбил ребёнка

Благовещенец пришел каяться в преступлении спустя 4 дня после ДТП
Фото: Амур.инфо

Житель областного центра 1963 года рождения пришел в полицию после того, как увидел в СМИ информацию о том, что его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, вечером 3 сентября девочка 2012 года рождения попала под колеса автомобиля ВАЗ в Моховой Пади. Водитель с места происшествия скрылся.

Свой поступок в беседе с полицейскими он объяснил тем, что в момент ДТП подумал, что ребёнок убежал.

В отношении гражданина составлен протокол по административной статье «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является», кроме того, водитель взят под арест на трое суток.

В настоящее время проводится расследование, выясняется степень вреда, причинённого здоровью девочки, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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